Stipendi più alti al Nord | Frassinetti difende Valditara | “Non ha mai proposto contratti differenziati Troppe strumentalizzazioni”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) "Non dovrebbero essercisulla scuola e invece ieri è stato travisato quanto dichiarato dal Ministro, e così una semplice constatazione relativa a dichiarazioni di esponenti di alcune Regioni è stata trasformata in una presunta volontà del Ministro di modificare il contratto nazionale". L'articolo .

I presidi aprono, no dei sindacati. Landini (Cgil): niente gabbie salariali. Valditara: 'Ma non ho mai messo in discussione il contratto ...... il club bianconero attende il verdetto per la " manovre" effettuate sugli, per le quali ... Si tratta di un pericolo "drastico" per il club, ma nonfantasioso qualora fossero identificate ...

Valditara vuole stipendi più alti per gli insegnanti delle Regioni più ... Fanpage.it

Stipendi docenti legati al costo della vita, la proposta piace ai presidi, opposizione attacca: “Si crea diseguaglianza”. Il ministro precisa: “Mai parlato di compensi diversi” Orizzonte Scuola

Scuola: stipendi più alti per i prof, ma solo in alcune regioni Bufera su Valditara QuiFinanza

Stipendi differenziati, ecco perché con le “gabbie salariali” aumenta il divario Nord-Sud Sky Tg24