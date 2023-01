Stipendi diversi tra docenti | il ‘no’ di De Luca | “Aumenta divario Nord-Sud”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il ministro Valditara propone di differenziare loo deitra iterritori di Paese. Sulle politiche scolastiche si va quindi avanti come sulla sanità, verso una linea chiara di privatizzazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Desulla sua rubrica del venerdì su Facebook. Per Dela proposta differenziazione di“vuol dire di accentuare – ha detto – elementi di separazione del Paese, iltrae Sud e abbandonare ogni politica meridionalistica”. “Sappiamo che a Milano – ha sottolineato De– il costo della vita è maggiore che a Napoli, ma sappiamo anche che a Milano in famiglia lavorano tutti mentre nel Sud se lavora uno della ...

...la proposta del ministro dell'istruzione di differenziare glidei docenti del Nord rispetto a quelli del Sud: 'Il ministro Valditara propone di differenziare lo stipendio tra i...... in particolare, per la decisione che dovrebbe arrivare in primavera sulla manovra, che ...Scanavino - Calciomercato.itFa discutere infatti la notizia rilanciata in queste ore daorgani ...

Stipendi docenti legati al costo della vita, la proposta piace ai presidi, opposizione attacca: “Si crea diseguaglianza”. Il ministro precisa: “Mai parlato di compensi diversi” Orizzonte Scuola

"Ai prof stipendi diversi in base alla regione". Proteste per l'idea del ministro QUOTIDIANO NAZIONALE

Scuola, dopo le polemiche Valditara precisa: "Mai parlato di stipendi diversi fra Nord e Sud" RaiNews

Scuola, Valditara: "Mai parlato di stipendi diversi fra Nord e Sud" Adnkronos

Stipendi diversi per gli insegnanti e privati dentro la scuola: il polverone sulle parole di Valditara Tiscali Notizie

non ho mai parlato di compensi diversi fra Nord e Sud». Eppure il combinato disposto tra i suoi annunci di mercoledì sulla differenziazione degli stipendi degli insegnanti in base al costo della vita ...Diversamente la sentenza di città-regione condannata ad ... i cosiddetti profili apicali che anzi registrano una significativa crescita. Se infatti lo stipendio medio di un quadro supera i 64 mila ...