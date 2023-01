Stipendi dei prof ' Vita più cara al Nord | serve una soluzione' Poi il ministro si corregge

(Di venerdì 27 gennaio 2023) I presidi aprono, no dei sindacati. Landini (Cgil): niente gabbie salariali. Valditara: 'Ma non ho mai messo in discussione il contratto ...

I presidi aprono, nosindacati. Landini (Cgil): niente gabbie salariali. Valditara: 'Ma non ho mai messo in discussione il contratto ...È bufera sul Ministro Valditara per glidifferenziati degli insegnantipiù alti ... Tradotto, spiega Schlein, "si fotografano le disuguaglianze del Paese, privilegiando le scuole...

Stipendi docenti legati al costo della vita, la proposta piace ai presidi, opposizione attacca: “Si crea diseguaglianza”. Il ministro precisa: “Mai parlato di compensi diversi” Orizzonte Scuola

La scuola di Valditara: “Soldi dai privati e stipendi differenziati in base al carovita” la Repubblica

Docenti, Regione che vai stipendio che trovi: perché Valditara è passato in tre mesi dal merito agli stipendi differenziati Tecnica della Scuola

Scuola, Valditara: "Stipendi differenziati ai professori e aiuti privati" | I sindacati: "Così si distrugge la scuola pubblica" TGCOM

Scuola, Valditara: "Differenziare gli stipendi e aprire ai finanziamenti privati" RaiNews

E’ stato approvato in Commissione bilancio all’Ars un articolo della finanziaria contenente un aumento di circa 50 euro per i lavoratori Forestali. Nè prende atto il neo l’Assessore Regionale Sammarti ...Le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara che ha parlato di ipotesi di stipendi differenziati ai professori a seconda della zona del Paese in cui lavorano, hanno ...