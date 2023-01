Stefania Petyx l’inviata di Striscia la notizia è stata aggredita a Campobello di Mazara

Leggi su people24.myblog

(Di venerdì 27 gennaio 2023)l’ inviata dila, èinsieme alla troupe del tg satirico. Il team si trovava adi, il paese dell’arresto di Matteo Messina Denaro, ed era in missione per chiedere ai cittadini un selfie contro la mafia. L’intenzione, tuttavia, non èapprezzata. Questa sera a