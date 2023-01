STATS – Manchester City-Arsenal | che sfida in FA Cup!

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Stasera andrà in scena il match di FA Cup tra. Le due squadre non si sono ancora mai incontrate in campionato Stasera la FA Cup mette di fronte la prima della Premier League in casa della seconda.promette grande spettacolo, al quale contribuisce anche il sapore tutto spagnolo dei due tecnici, Guardiola e Arteta. Ancor più considerando il fatto che le due squadre non si sono ancora incontrate in campionato, dove il vantaggio dei londinesi è già di 5 punti, pur avendo disputato una gara in meno. I Gunners non superano i Citizens dal luglio del 2020, proprio in un incontro di Coppa d’Inghilterra. Da allora c’è stata una sequenza di 5 vittorie del, con un impressionante parziale di 13 gol a 2. La ...

