STATS – Inter attenta | Inzaghi peggiora sempre al ritorno

(Di venerdì 27 gennaio 2023) C’è una statistica che non può che preoccupare l’ambiente nerazzurro, scosso dalla brutta sconfitta casalinga con l’Empoli che ha reso abissale il divario dalla capolista e che complica particolarmente la corsa Champions. Nel corso della sua carriera, Simonenon ha mai superato nel girone dii punti guadagnati all’andata. Solo nel 2020-21, alla Lazio, li ha eguagliati. E il precedente dello scorso campionato all’è di un saldo negativo di 8 punti, che è costato lo scudetto e non è una novità perché a Roma era già successo nel 2017-18 e nel 2019-20. L'articolo proviene da Calcio News 24.

