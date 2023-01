Start list Super G maschile Cortina 2023 | italiani in gara e pettorali di partenza

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La star, idie gliindeldi, valevole per la Coppa del Mondo 2022/di sci alpino. Ad aprire le danze sarà l’austriaco Romed Baumann, mentre a seguire toccherà al francese Nils Allegre e allo svizzero Loic Meillard. Gli azzurri insono sette ed il primo a scendere in pista sarà Dominik Paris con il numero 16, mentre Mattia Casse indosserà il 19; presenti anche Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Matteo Franzoso, Matteo Marsaglia e Florian Schieder. Lainizierà alle ore 11:10 della giornata di sabato 28 gennaio. Ecco lacompeta con tutti ie gli orari ...

IL CALENDARIO COMPLETO LASEGUI LA DIRETTA TESTUALE Diretta tv - La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play e Discovery +.La, i pettorali di partenza della seconda manche del gigante di Schladming, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023. Solo due azzurri qualificati all'ultima discesa, Borsotti ...

Dopo aver disputato lo slalom Schladming, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023 resta in Austria per l’ultima delle due gare in programma sulla Planai: lo slalom gigante Schladming.Mercoledì 25 gennaio andrà in scena il gigante maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Sulla difficile pista Planai, che martedì ha ospitato il classico sl ...