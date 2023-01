(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nonostante il suo analfabetismo, Oliver James non si è arreso. Ladi, famoso per i suoi video di fitness suinetwork , hato aproprio grazie a una ...

Nonostante il suo analfabetismo funzionale, Oliver James non si è arreso. Ladi, famoso per i suoi video di fitness sui social network , ha imparato a leggere proprio grazie a una community di amanti di libri sulla piattaforma più amata dalle nuove generazioni. ...Dalla sua posizione defilata politicamente, l'ex premier si è ritagliato il nuovo ruolo di '' di, dove ha raggiunto e superato quota 5 milioni di follower . E nel video odierno diffuso ...

Berlusconi star di TikTok: "Così parlo in maniera diretta con i giovani" TGCOM

Star di TikTok analfabeta funzionale impara a leggere sui social con BookTok: ecco cos'è leggo.it

Hanya, modella su TikTok a 60 anni: "Mi sento sexy e mi piace ispirare le giovani donne" Today.it

Star di Tiktok Taylor LeJeune muore a 33 anni per un infarto: nei video mangiava cibo spazzatura o scaduto Il Fatto Quotidiano

Mangia cibi scaduti e colorati per i fan, star di TikTok muore a 33 anni ilmessaggero.it

La bimba, già star di TikTok, ha prestato la voce a un personaggio del film per bambini «Paw Patrol: The Mighty Movie». La madre se ne vanta ed è orgogliosa ...Stando a queste prime settimane ... è evidente che per prendersi cura di un cuore infranto occorra…vendicarsi. Ed è così che, su TikTok, nasce un trend inaspettato e virale, dal quale rubare qualche ...