Star dell’atletica leggera cacciata dall’aereo | L’assistente di volo non ci ha visto più – VIDEO

Leggi su direttanews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Laè statadopo uno scontro condi: ilmostra tutto, ecco cos’è successo nel dettaglio. Sappiamo tutti che in aereo è necessario tenere un certo tipo di comportamento, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dei dispositivi elettronici e in particolare dei cellulari.dopo uno scontro condi: è successo a un’atleta americana (CK12) da Instagram @carririchardson È sempre richiesto, infatti, avere i telefoni in modalità aereo, o meglio spenti, almeno durante le fasi di decollo e atterraggio dell’aereo, perché la linea telefonica potrebbe interferire con l’attrezzatura avionica e ...