Stammi Bene – Il podcast

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Rullo di tamburi, squilli di tromba, che sia annunciato il. Sì ragazzi, oggi niente bufale, ma un annuncio: habemus! Il 26 gennaio è uscita la prima di dieci puntate del, realizzato da Unisalute e condotto da me, maicolengel, accompagnato dal medico di BUTAC, il dottor Pietro Arina, che si collega con noi da Londra. Ascolta “Trailer –” su Spreaker. Voi non avete idea di quanto mi sia divertito a registrare il trailer qui sopra. Ilè un progetto di 10 puntate in cui, in ogni episodio, trattiamo un argomento legato alla salute e alla prevenzione medica. L’idea è quella di smontare settimana dopo settimana le tante bufale che circolano in merito all’informazione sanitaria. Dieci puntate, come potete ...