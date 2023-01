(Di venerdì 27 gennaio 2023) Non solo Superbike: se per la classe regina delle derivate di serie il più veloce nei test diè stato Toprak Razgatlioglu , tra le Supersport è stato Nicolòin sella allaPanigale ...

Non solo Superbike: se per la classe regina delle derivate di serie il più veloce nei test di Jerez è stato Toprak Razgatlioglu , tra le Supersport è stato Nicolòin sella alla Ducati Panigale V2 a chiudere con il miglior riferimento cronometrico. Il portacolori del team Aruba.it Racing ha chiuso il Day 2 con un tempo di 1'41.685, completando ben 122 ...La stagione 2023 vede trenta piloti iscritti al Mondiale; oltre a MV Agusta le moto in pista ... Ducati si affida soprattutto a piloti italiani: quelli più in vista sono Nicolòe Federico ...

SSP: Bulega e la Ducati chiudono al comando i tesi di Jerez Motosprint.it

SBK, Toprak mattatore dei test a Jerez: chiude in vetta il Day 2 sfiorando il record GPOne.com

WorldSBK | Test Jerez, day 2: ancora Razgatlioglu, Rea e Bautista ... LiveGP.it

SBK, Bautista e la scelta del numero per il 2023: i tifosi hanno le idee chiare Motosprint.it

SSP, Bulega: “Il mondo Superbike più bello di quello MotoGP per un tifoso” Motosprint.it

Oltre a quelli del mondiale Superbike, sul circuito andaluso hanno girato anche alcuni protagonisti della Supersport: ecco come sono andati, con Nicolò davanti a tutti ...SBK: Una scivolata a inizio giornata non ferma Razgatlioglu, che si conferma al comando della classifica precedendo Rea e Bautista. Chiudono in Top 10 i tre rookie Aegerter, Gardner e Petrucci. Più at ...