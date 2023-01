Squillino le trombe | la moderazione social è fallita

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 27 gennaio 2023) C’è un concetto ballerino che nel corso degli anni ha subìto moltissime modifiche e interpretazioni: lasui. Un tema oggetto di lunghi dibattiti che non hanno coinvolto solamente gli attori protagonisti di queste piattaforme, ma anche la politica nazionale e internazionale. Si parla di libertà di espressione di pensiero all’interno di una piazza digitale paragonata all’agorà pubblica. Si parla dei limiti di questa libertà che, per ovvi motivi, deve necessariamente essere imbrigliata affinché quella di uno non travalichi i confini della violazione di quella altrui. Ma oggi, dopo diversi accadimenti che si sono susseguiti nel corso del tempo, appare evidente che qualcosa sia andato storto e il concetto diè finito in un metaverso distorsivo. LEGGI ANCHE > Gennaio 2021 – Gennaio 2023: perché Meta ha ...