Sport in tv oggi venerdì 27 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tantoquest’27. Un menù ricco e succulento tutto da gustare per gli appassionati. Si comincia già dalle prime ore del mattino con gli Australian Open. Il primo Slam è vicino all’epilogo e assisteremo alle semifinali del singolare maschile, oltre che alla Finale del doppio misto. Tante specialità sulla neve e sul ghiaccio con i Mondiali di slittino e skelethon in primo piano, senza dimenticare gli Europei di pattinaggio. Di scena anche la tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo a Les Rousses, in Francia, dove la compagine tricolore va in cerca di risposte nell’ottica della staffette mondiali. Grandi attesi poi anche dall’appuntamento del massimo circuito internazionale dello snowboard parallelo a Blue Mountain (Canada). Fari puntati, poi, sul ciclismo con la quinta tappa della Vuelta a San ...

...e Liceo del Made in Italy" Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha illustratoalle ... They won the multi -European Championships in Munich. Then, they won the European Aquatics... ...... sedicesimi in Europa L'analisi alla prima edizione del Forum Osservatorio ValoreIn Francia ... e dalle 22 di, fino alle 22 di... La guida Gelaterie d'Italia di Gambero Rosso presentata al ...

Sport in tv oggi (giovedì 26 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Calendario Sport Invernali oggi: orari 26 gennaio, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport OA Sport

Calciomercato, news e trattative del 26 gennaio Sky Sport

Ferrari, Day-3 dei test a Fiorano: ha girato Leclerc, presente Vasseur al box. FOTO Sky Sport

Pasqualino Maione (ex Amici) oggi rivela: "Ho avuto meningite post Covid" La Gazzetta dello Sport

La musica e lo sport sono sempre un bel connubio, e qualche giorno Matteo Cava tifoso della Virtus Imola ha creato una playlist per i fan gialloneri. Cava è stato autore dei libri musicali, poi il ruo ...Tanto sport quest’oggi, venerdì 27 gennaio. Un menù ricco e succulento tutto da gustare per gli appassionati. Si comincia già dalle prime ore del mattino con gli Australian Open. Il primo Slam è vicin ...