Sport | amicizie e amori | i sogni spezzati di Alessio | Simone | Valerio | Giulia e Flavia | morti nello schianto di Roma

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una serata come tante, anche se più speciale di altre. Erano usciti per festeggiare il compleanno della più piccola del gruppo –Troisi, 17 anni – i sei ragazzi schiantatisi questa notte appena fuori. Cinque di loro, compresa la festeggiata, non ce l’hanno fatta, dopo il violento impatto contro un palo della luce e il ribaltamento dell’auto su cui viaggiavano. Il sesto componente del gruppo, Leonardo Chiapparelli, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Andrea della capitale. Si conoscevano da una vita, troppo breve, i sei amici. Quattro ragazzi e due ragazze. Al volante della 500, secondo le prime ricostruzioni, c’eraDi Paolo, 21 anni: originario di Tor Lupara, il quartiere in cui è avvenuto lo, la sua passione era il kick boxing. AncheGuerrieri, 21 ...