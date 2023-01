Parla la madre del 14enne aggredito dopo un sms a una ragazzina. Due minorenni fermati dai carabinieri: sono accusati di tentato ...Nobili haper quello schema politico di rottura e lo rivendica. "Quando i riformisti parlano ... raccontando balle sulla differenziata, che è precipitata all'ultimo posto nel Laziola ...

La mamma del ragazzo spinto sotto il treno: "Non cammina più. Ha rischiato di morire" - Cronaca IL GIORNO

Spinto sotto il treno "Mio figlio pestato per una folle rivalità È vivo per miracolo" Parla la madre del 14enne aggredito dopo un sms a una ragazzina. Due minorenni fermati dai carabinieri: sono ...