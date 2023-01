(Di venerdì 27 gennaio 2023) L'hairstylist ha confidato ai suoi compagni di avventura del Grande Fratello Vip le sue preoccupazioni più grosse legate al suo ruolo di padre. E il dispiacere per non essere riuscito a creare una famiglia unita. L'articolo proviene da DireDonna.

Antoninosoffre parecchio l'assenza della sua Luna Marì, al punto che numerosi utenti del web avevano ipotizzato che il suo temporaneo abbandono del gioco fosse stato il pretesto per ...Leggi anche > Antonino, timore di papà: 'Ho paura che Luna si dimentichi di me'. Poi il riferimento a Belen A quanto pare, le dichiarazioni di Luca Onestini non sono fake. Edoardo Tavassi, ...

Antonino Spinalbese: "Ecco quanti soldi spendo per i vestitini di Luna Marì" Today.it

Antonino Spinalbese: ‘Spendo un sacco di soldi per vestire mia figlia alla moda’ Yahoo Notizie

Lo sfogo di Antonino Spinalbese su Belen e la figlia: “Ho paura che si dimentichi di me…” Gossipblog

Antonino Spinalbese confessa le sue paure per la piccola Luna Marì e parla della delusione per Belen RDS 100% Grandi Successi

È l'ora del temutissimo Quiz Muto: la prova di Antonino Spinalbese - Mediaset Infinity Grande Fratello

Tra i protagonisti indiscussi di questa settima edizione del GF Vip c’è certamente Antonino Spinalbese. Durante la serata di ieri il gieffino è tornato a parlare di Luna Marì, la figlia nata dalla sua ...Antonino Spinalbese parla della mancanza per la figlia Luna Marì al “GF Vip 7” e confessa il suo timore più grande: “Ho paura che si dimentichi di me” ...