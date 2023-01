Spaventoso incidente a Fonte Nuova | morti 5 ragazzi tra i 17 e i 21 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Volevano passare una serata tutti insieme. E per questo erano saliti in sei nella stessa auto, una Fiat 500. Poi qualcosa non ha funzionato e, per motivi ancora al vaglio, la loro auto si è ribaltata, provocando la morte di 5 didi età compresa tra i 17 e i 21e il ferimento di un sesto giovane. La tragedia è successa questa notte intorno alle ore 02.30 circa di oggi, 27 gennaio, a, alle porte di Roma, in Via Nomentana, all’altezza del civico n.611. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza die della Compagnia di Monterotondo. La tragedia Durante l’, l’auto si è ribaltata più volte, distruggendosi. I pompieri si sono immediatamente messi al lavoro per estrarre i ...