Spari contro sinagoga Gerusalemme | 7 morti Ucciso attentatore Hamas

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 27 gennaio 2023) È di almeno settee altri dieci feriti il bilancio di un attacco terroristico avvenuto questa sera aunanel quartiere Neve Yaakov. Il terrorista, residente a Shuafat, ha aperto il fuocole persone che uscivano dalladopo la preghiera del venerdì sera ed è stato poidalle forze di sicurezza dopo aver tentato la fuga in auto. Secondo quanto riferito, il terrorista faceva parte del movimento integralista palestinese.Uno degli addetti allaha detto che la polizia non è arrivata sul posto prima di 20 minuti, perché non ha giudicato affidabili le segnalazioni arrivate via telefono e ha pensato che i rumori provenissero dagliin aria provenienti ...