Spal | Tacopina annuncia Nainggolan | «Ho lavorato sodo per prenderlo e sono molto entusiasta»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Joe, presidente della, ha parlato dell’ingaggio di Radja. Ecco le sue dichiarazioni in merito Joe, presidente della, ha parlato dell’ingaggio di Radja. PAROLE – «Hoper. Ricordo Radja dai tempi in cui ero vicepresidente della Roma evicino a De Rossi. Per meè ancora un giocatore di livello mondiale e ci aiuterà ad alzare il tasso qualitativo e a farci raggiungere i nostri obiettivi stagionali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

