SOTTOTITOLI Zelensky | Aggressione russa può essere fermata solo con armi adeguate

(Agenzia Vista) Kiev, 25 gennaio 2023 'Oggi è un giorno di ottime notizie per l'Ucraina. C'è una coalizione di carri armati. C'è la decisione di avviare la fornitura di carri armati per la nostra dife ...Molti sforzi, parole e promesse. Ma è importante vedere la realtà: non servono 5, 10 o 15 carri armati, ma molti di più", le parole di Zelensky in un vide postato sui social. / Telegram Zelensky ...