Sono stati gli ucraini a liberare Auschwitz | non i russi

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 27 gennaio 2023) «Già si prepara la polemica per il fatto che laa non è stata invitata alla commemorazione di, e la macchina della propaganda si metterà a protestare che eranoi soldatiil lager. Allora, cominciamo subito a ricordare che fu un reparto dell’Armata Rossa che era composto al novanta per cento dae per il restante dieci per cento da bielo». Su questo appello si è chiuso giovedì il convegno “Dezinformacija e misure attive: Le narrazioni strategiche filo-Cremlino in Italia sulla guerra in Ucraina”, a cura dell’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici. Proprio perché il giorno dopo sarebbe seguita la Giornata della Memoria, che ricorda il giorno in cui l’Armata Rossa arrivò ad. È ...