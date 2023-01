Sondaggi Tp | carri armati Leopard | il 56% degli italiani contrario al loro invio in Ucraina

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il 56%boccia la decisione della Germania di inviare iall’consentendone l’anche ai Paesi che li possiedono. Per il 34,7% nessuno avrebbe dovuto inviare armi dall’inizio e tanto meno dovrebbe inviarne ora. Un ulteriore 21,3% si diceall’dima è favorevole a quello di armi di difesa. A favore dell’si schiera invece oltre un terzointervistati. È quanto emerge dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 24 e il 26 gennaio 2023. Fonte: Termometro PoliticoIlo si è occupato anche di salute con la proposta del ...

In base aila Cdu balzerebbe in testa con il 22,5%, contro il 18 raggiunto nel '21. ... Ma teme il coinvolgimento Pressione sulla Germania: mandate iarmati Leopard all'Ucraina Paesi dell'...... infatti, i Verdi si sono espessi apertamente a favore dell'invio diarmati Leopard a ... qualora i 5S continuassero a godere diinteressanti.

Perché la Germania esita sui carri armati per l’Ucraina Il Post

Riarmando i carri La Ragione

Panzer, Scholz criticato da Kiev. E i sondaggi invece lo premiano Il Fatto Quotidiano

Vladimir Putin: "In Ucraina crimini neonazisti". Volodymyr Zelensky: "Odio e indifferenza uccidono" - Novaya Gazeta: critiche alla guerra, condannato a otto anni un poliziotto in pensione - Novaya Gazeta: critiche alla guerra, condannato a otto anni un poliziotto RaiNews

La risposta di Mosca ai carri armati occidentali, le linee rosse già ... Radio Popolare

Il 54 per cento dei tedeschi sostiene la decisione del governo federale di fornire carri armati Leopard 2 all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Allo stesso tempo, il 38 per cento è ...M5s alle prese con il tentativo di entrare nei Verdi europei in vista delle elezioni 2024. L’ex premier ha avviato un proficuo dialogo con il co-presidente ...