Solofra | si riapre la contesa per la fascia tricolore | il Tar dà ragione a D’Urso

(AV) – Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, accogliendo in parte il ricorso presentato dal candidato sindaco Antonello, uscito sconfitto dalle ultime elezioni comunali diper appena 80 voti, ha stabilito che, entro due mesi, dovranno essere ripetute le operazioni di voto, limitatamente alla sezione n.5 dove sono state riscontrate delle irregolarità formali e sostanziali. La, Nicola Moretti avrà tempo per impugnare dinanzi al Consiglio di Stato, il provvedimento del TAR di Salerno, chiedendone l'immediata sospensiva: in caso contrario, con una campagna elettorale molto particolare, la cittadina della concia tornerà al voto nel mese di aprile.