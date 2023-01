'So' tutt muort abbruciat'. A Napoli il tema choc per il giorno della Memoria

Consegnato da un 18enne. La preside: 'Dobbiamo evitare che passi inosservato'. L'europarlamentare di Forza Italia Martusciello: 'E' una vergogna, va ...L'argomento, infatti come ha raccontato Repubblica, è stato liquidato dal giovane con un rigo solo: 'so'abbruciat' (sono tutti morti bruciati, ndr). Quando la professoressa di Italiano ha ...

Sta suscitando polemiche il tema di un ragazzo di una scuola di Ponticelli a Napoli, l'Isis Archimede, sul Giorno della Memoria. L'argomento - come riferisce la Repubblica Napoli - è stato liquidato dal giovane, di quasi 18 anni, con un rigo solo: 'so' tutt muort abbruciat' (sono tutti morti bruciati, ndr)