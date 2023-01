Snowboard | Roland Fischnaller intramontabile | sul podio anche a Blue Mountain Nel PGS vincono Hofmeister e Kwiatkowski

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il suo palmares è in costante aggiornamento, nonostante l’età. A 42 annicontinua a timbrare podi su podi: arriva il terzo stagionale, dopo quelli tra Cortina d’Ampezzo e Carezza, il numero 47 di una carriera da sogno. In Canada, a, dopo aver dominato le qualifiche l’alfiere tricolore chiude terzo nel PGS di Coppa del Mondo. Nella seconda gara consecutiva sulle nevi nordamericane ad imporsi è il polacco Oskar, che aveva già trovato la vittoria a Scuol, nella medesima specialità. Battuto in Big Final l’austriaco Alexander Payer, che con il secondo posto odierno trova un balzo importante in chiave classifica di Coppa, che lo porta al comando, scavalcando il nostro Maurizio Bormolini, uscito negli ottavi. Stessa sorte è toccata a Daniele Bagozza, mentre Mirko ...