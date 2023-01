(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) - Il big matcha prima giornata di ritorno si gioca domenica sera al Maradona: se il pareggio paga 3,75, per il colpo dei giallorossi sale a 4,75. Impegni sulla carta agevoli per Inter e Milan (a 1,50 contro Cremonese e Sassuolo) e per la Juve (1,55 con il Monza) Milano, 27 gennaio 2023 – Dopo aver dominato il girone di andata, ilinizia la discesa verso unoche sulla lavagnasembra scontato, visto che laper il titoloa squadra dito a 1,15. La capolista sarà la protagonista del big match di domenica sera al Maradona contro la, che in settimana ha festeggiato i 60 anni di José Mourinho. Almeno in lavagna, non sembrano esserci i margini per un regalo al portoghese, ...

...di scommesse sull'opzioneB per i bianconeri, dall'altra, i loro timori sono influenzati dall'ipotesi che i tribunali sportivi aggravino ulteriormente i provvedimenti per la Juve . Così,, ......di scommesse si saranno accorti che non è più possibile giocare la retrocessione della Juventus inB . I vari operatori del mercato delle scommesse hanno infatti tolto la quota: dallaalla ...

Quote scommesse Bologna - Cremonese di Serie A per tutti gli esiti SNAI Sportnews

SNAI – Serie A: Napoli-Roma, la vittoria dell’ex Spalletti a 1,75. Crolla la quota per lo scudetto azzurro: ora vale solo 1,15 PianetAzzurro

Scommesse Serie A: Napoli-Roma, la vittoria dell'ex Spalletti a 1,75 ... Redazione Jamma

Pronostico Napoli-Roma: 20^ Giornata Serie A 29.01.2023 Pronostici dei Guerrieri

SNAI – Serie A: Lazio-Milan, rossoneri avanti a 2,35.Per lo scudetto è sempre più Napoli: Spalletti a 1,22 Adnkronos

La giustizia sportiva fa paura non solo alla Juventus, ma anche ai bookmakers. Come riportato da gazzetta.it, da Snai a Goldbet, passando per Planet Win e tutte le altre, non ...potrebbero portare ad una retrocessione dei bianconeri in Serie B. Nel corso degli ultimi giorni, le scommesse su questa ipotesi sono aumentate. Per evitare ingenti esborsi di denaro, le principali ...