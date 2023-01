Slay | l' app che ' bullizza' gli hater | si possono fare solo complimenti

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Un'app che ti fa ie che ha come unico obiettivo quello di strapparti un sorriso. Dopo le tristi pagine della storia delle app , in Germania è nata l'idea di abbattere l'odio sui social ...

DI TENDENZA Lanciato lo scorso anno in Germania da una startup tedesca,ha raggiunto il primo posto nell'Store iOs dopo solo quattro giorni dal suo lancio, diventando in breve tempo di ...... anche voi riceverete i complimenti dai vostri amici , ammesso che rispondano alle 12 domande iniziali proposte dall. In questo modo,alimenta un circuito di contenuti positivi. D altronde, ...

Un'app che ti fa i complimenti e che ha come unico obiettivo quello di strapparti un sorriso. Dopo le tristi pagine della storia delle app, in Germania è nata l'idea di ...