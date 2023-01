Skeleton | Mondiali St Moritz 2023 | Kreher medaglia d’oro | Margaglio 14esima

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Susanneaidifemminile a St.. La tedesca ha chiuso con il tempo complessivo di 4:33.57 al termine delle quattro manche laureandosi campionessa del mondo con un solo centesimo di vantaggio dall’olandese Kimberley Bos (+0.01).di bronzo, invece, per la canadese Mirela Rahneva, terza con un ritardo di +0.84. In casa Italia la migliore è Valentina, che ha chiuso al 14esimo posto a +4.50 dalla vetta. Più indietro Alessia Cipressi, 27esima in 3:32.58. SportFace.

Loazzurro si esalta al Mondiale di Sankt Moritz, dove Amedeo Bagnis ottiene la medaglia d'argento: proprio nella località elvetica l'Italia del singolo aveva conquistato il solo piazzamento di ...Impresa di Amedeo Bagnis aididi St. Moritz. L'azzurro conquista l'argento ed è la prima medaglia mondiale individuale per l'Italia in una rassegna iridata di. Sul catino naturale di St. Moritz il ...

Iniziati in quel di St.Moritz, in Svizzera, i Mondiali di skeleton. Al mattino gli uomini, al pomeriggio la prima metà di gara al femminile: come di consueto nelle manifestazioni come quella iridata e ...Strepitosa prima giornata per l'Italia nei Mondiali di skeleton in corso di svolgimento St. Moritz, in Austria, dove sono andate in scena le prime due manches della gara maschile, nella… Leggi ...