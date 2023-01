Skeleton | Bagnis è argento mondiale | l’Italia entra nella storia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Amedeodegli sport invernali italiani conquistando la prima medagliaindividuale perin una rassegna iridata di. E’ accaduto sul catino naturale (l’ultimo esistente al mondo) di St. Moritz, dove il ventitreenne originario di Casale Monferrato sulla sua slitta ha costruito una prova magistrale per tutte e quattro le manche in programma, distribuite in due giornate. Il distacco dalla medaglia d’oro è di 1?79, dall’irraggiungibile britannico Matt Weston, mostratosi nettamente superiore alla concorrenza con il tempo complessivo di 4’28?71. Il bronzo è andata invece al coreano Seunggi Jung, giunto a 2?46 dal vincitore e davanti all’altro britannico Craig Thompson per appena un centesimo. La giornata della squadra azzurra ...