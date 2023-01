Skeleton | Amedeo Bagnis sulle orme di Nino Bibbia! Immenso argento ai Mondiali | 7° Mattia Gaspari!

(Di venerdì 27 gennaio 2023)ha fatto la storia delloitaliano! Il ventitreenne nativo di Casale Monferrato ha conquistato una medaglia d’straordinaria ai2023 in corso di svolgimento a Sankt Moritz (Svizzera), laddove, nel 1948, il leggendarioBibbia vinse la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici, la prima di sempre per l’Italia sotto i Cinque Cerchi invernali. Il nostro portacolori ha sfruttato al massimo la perfetta preparazione verso l’evento. La scelta di saltare la lunga trasferta nordamericana di Coppa del Mondo, per concentrarsi sul grande evento iridato e, di pari passo, lavorare in maniera capillare sui materiali con il nuovo tecnico Wilfried Schneider, ha ampiamente pagato dividenti. È arrivata la prima storica medaglia azzurra nel singolo, mentre in precedenza ...

...due manche dei Mondiali di2023. l'inglese ha chiuso nettamente al comando le due prove iniziali andate in scena a Sankt Moritz (Svizzera). Grande giornata per i colori azzurri con...Dopo il quarto posto di prima mancheBagnis e Alessia Crippa, terza nella gara femminile di a.mo.Bagnis ha vinto la gara maschile di, valida per il circuito di Coppa Europa, a Sigulda. Sul budello di ghiaccio lettone, il 23enne tricerrese ha vinto mettendo in scena una fantastica ...

Gran 7° posto per Mattia Gaspari. Venerdì 27 Gennaio, 11:35 Mai nessuno prima di lui. Amedeo Bagnis è nella storia dello skeleton azzurro, primo atleta a riuscire a portare a casa una medaglia in un ...