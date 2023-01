Sia obbligatorio per gli insegnanti visitare un campo di concentramento o sterminio!

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Liliana Segre ha ragione: “Tra qualche anno ci sarà una riga sui libri di storia e poi non ci sarà nemmeno più quella”. Lo dico da maestro. Lo denuncio da insegnante. Anzi lo urlo: a far scomparire la memoria dell’Olocausto e della Shoah sarà la scuola. Perché non basta nemmeno la riga sui libri di storia ma chi sta in aula ha il dovere, di fronte alla più grande tragedia del Novecento, di saperne più di un testo, di aver letto più di un libro sulla questione, di aver visitato almeno una volta nella sua vita undie/o di sterminio. Trovo, invece, sempre più spesso classi in terza; quarta o quinta primaria che non ne sanno nulla. Incrocio ragazzi della secondaria che confondono Fossoli con Auschwitz-Birkenau; studenti delle superiori che non sanno che sono stati ammazzati, oltre che gli ebrei, i disabili, gli omosessuali, i ...

