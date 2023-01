Si ribalta un' auto | morti 5 giovani vicino a Roma 

Leggi su agi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - Tragedia questa mattina su via Nomentana, a Fonte Nuova, alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, dopo che l'su cui viaggiavano si e'ta per cause ancora da accertare. #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco per un drammatico incidente stradale intorno alle 2.30 di questa notte lungo la via Nomentana, nel comune di Fonte Nuova. Cinquesono deceduti, gravemente ferito un sesto #27gennaio pic.twitter.com/kcnlb0yfhf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 27, 2023 Una sesta persone che era a bordo della Fiat 500 è stata trasportata in ospedale. Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, anche i carabinieri stazione Mentana e della compagnia di Monterotondo. Il ferito e' stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea.