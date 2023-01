“Si-può-fare!” Frankestein Junior torna al cinema | restaurato Le ragioni di un cult

Leggi su iodonna

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Si-può-fare!”, “Rimetta a posto la candela”, “Potrebbe essere peggio… potrebbe piovere”, ”Se-da-ta-vo??”. Bastano queste battute, a chi ha visto il film, perre a respirare quell’atmosfera strana, tra comicità surreale e insospettabile poesia in salsa horror che è il cuore di Frankenstein. Per i fan e per chi ancora non conosce il grande classico della comicità americana, c’è una notizia ottima. Il capolavoro del 1974 diretto da Mel Brooks (ma l’idea venne a Gene Wilder che è anche autore della sceneggiatura), tornerà a. Appuuntamento con la versione del film in versione restaurata e digitalizzata dal 27 febbraio al 1° marzo grazie a Nexo Digital per tre serate evento. Si festeggia così (in anticipo) il cinquantesimo anniversario dell’uscita originale nelle sale. Frankenstein ...