Si incastra il trolley nei binari | uomo travolto da un treno alla stazione Termini di Roma

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Undi 47 anni è morto ierida undi. Secondo le prime ricostruzioni, ildel 47enne sarebbe rimastoto tra il vagone e la banchina e nel tentativo di recuperare la valigia l'sarebbe poi finito sotto un, vuoto, che era in transito per far rientro al deposito. Intervenuti immediatamente sul posto gli agenti della PolFer e dell'Italpol che hanno aperto un fascicolo per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Al vaglio degli investigatori, le immagini delle telecamere di sicurezza dellache potrebbero aver ripreso il momento.

Dramma alla stazione Termini di Roma. Ieri sera, giovedì 26 gennaio, intorno alle 22, un uomo di 48 anni, italiano, è morto dopo essere stato travolto da un treno. Sul posto è intervenuta la Polizia F ...