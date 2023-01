Si avvicina la Strabenevento | l’Amatori Podismo Benevento al lavoro per il trentennale Video

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto E’ già entrata nel vivo la fase organizzativa della prossima, la corsa podistica sui 10 kilometri più rappresentativa del Sannio e sicuramente la più datata. Infatti quella che andrà in scena il prossimo 1 maggio, la storica data in cui si corre la gara, sarà la trentesima edizione della ‘’ che ha visto interrompere il suo lungo corso storico solo nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia, ma che già lo scorso anno è tornata con tutti il suo fascino a riempire di colori e podisti il centro città di, la storica società podistica organizzatrice, è già in fermento ed in costante fibrillazione per far sì che il 1 maggio sia il solito appuntamento podistico ...