Di che cosa parla la storia La serie segue un terapeuta (interpretato da Segel) che inizia a non avere filtri mentre parla con i suoi clienti eil proprio dolore.vedrà Ford nel ...

Shrinking affronta il tema della salute mentale con leggerezza e rispetto WIRED Italia

Shrinking, la nuova serie con Harrison Ford e Jason Segel: le cose da sapere Sky Tg24

Shrinking: Jason Segel e Harrison Ford cercano aiuto nel trailer della nuova serie Apple Everyeye Serie TV

10 serie tv in uscita nel 2023 su Netflix, Prime Video, Apple+, Sky ... Icon Magazine

Tutti i film e le serie più belle in arrivo nel 2023 Cosmopolitan

Vorresti Harrison Ford come tuo burbero psicoterapeuta Da quanto visto in Shrinking, non è una domanda a cui è facile rispondere.Shrinking è la nuova commedia Apple Original con Jason Segel e Harrison Ford, scritta dal co-creatore di Ted Lasso e vincitore di un Emmy, Bill Lawrence, dal protagonista, scrittore e produttore esec ...