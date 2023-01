Short track | presidente Gios | “Presentata la nostra proposta a Fontana | più di così non possiamo fare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ildella Federazione Italiana Sport Ghiaccio, Andrea, è intervenuto perchiarezza in merito alla situazione delicata che vede coinvolta Arianna. L’azzurra infatti è ai ferri corti con lo staff delloitaliana e potrebbe clamorosamente pensare di gareggiare per un’altra nazionale. Queste le parole deldella FISG, ai microfoni di Rai Sport: “l 12 gennaio, quando mi ha chiamato, Giovanni Malagò era tranquillo. Ieri è uscito questo comunicato di Arianna in cui diceva delle cose che mi hanno fatto davvero cadere dalle nuvole. Racconta anche che io le avrei dato ragione e l’avrei assecondata, cose che non sono successe. Io, però sono veramente sereno, la...