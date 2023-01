Short track | Anesi | “Ci vuole dignità e Fontana non è un esempio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Cinon è un. Seandare via dall’Italia lo faccia pure ma basta con questa storia infinita”. Queste le parole di Matteo, intervenuto all’AGI in merito alla polemica scatenata da Ariannadopo aver accusato la Federghiaccio e minacciato di lasciare l’Italia per gareggiare con gli Stati Uniti. “Sevorrà restare in Italia o lasciarla a me non interessa, se dovesse prendere uno o due milioni di euro nemmeno, ma non è unda seguire, è il comportamento che non va bene anche perché manca cultura sportiva – ha aggiunto, oggi allenatore federale del pattinaggio di velocità e responsabile degli sprinter azzurri in Nazionale -. Lei è finanziata con soldi ...