Shoah | quando la logica fu applicata all’illogico

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Per non dimenticare… è questo l’obiettivo della Giornata della Memoria, che si celebra ogni anno il 27 gennaio, per commemorare le vittime dell’Olocausto. Quel giorno di 78 anni fa l’umanità è riuscita ad aprire gli occhi sugli orrori dei campi di sterminio, un piano di distruzione del popolo ebraico. Una, dettata dalla follia di un uomo che riuscì a convincere l’Europa che quelle orribili azioni fossero “necessarie”. Ma come si può dimenticare un genocidio? Uomini, donne, vecchi e bambini puniti solo perché considerati “diversi”, da chi si è preso con la forza il potere di decidere cosa sia buono e cosa cattivo, cosa sia giusto o sbagliato, cosa sia “normale” e cosa no… cosa sia da eliminare. Bhe, dopo 78 anni riecheggiano ancora le urla disperate delle madri a cui furono strappati i propri figli, di chi ...