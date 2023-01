Shoah | Pagano Fi | “Nutrire memoria e sradicare seme antisemitismo e odio”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 27 gennaio 2023) ROMA – “Sami Modiano è stato bambino ad Auschwitz. Di 776 minori italiani deportati nel campo di concentramento polacco sono tornati in 25. ‘Non voglio che i ragazzi o i loro figli vedano quello che hanno visto i miei occhi a Birkenau e ad Auschwitz’ ha detto ieri sera in tv ‘per questo devo continuare a parlare, a raccontare, quando noi non ci saremo più saranno loro i testimoni perché questo non succeda mai mai mai più’. Ecco, per essere tramandata laha bisogno di nutrimento costante. La Giornata della, che si celebra oggi, ci impegna a riflettere non solo sull’orrore dell’Olocausto na anche sulle sue radici e le le sue terribili conseguenze. Se ricordare è l’unico modo per costruire il futuro del mondo nel farlo dobbiamoildell’, dell’intolleranza, della ...