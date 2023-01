Shoah | Meloni | fu un abisso dell’umanità | ci inchiniamo ai giusti che persero la vita e ai loro cari

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Il 27 gennaio di 78 anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’orrore della. Il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico. Oggi l’Italia rende omaggio alle vittime, si stringe ai. Onoriamo ora il coraggio di tutti iche hanno rischiato. O perso laper salvarne altre. E si inchina ai sopravvissuti per l’instancabile servizio di testimonianza che portano avanti”. Così il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia, in occasione del Giorno della Memoria.: è stato l’Parole inequivocabili all’indirizzo dell’Olocausto da parte del Capo del governo. “La ...

