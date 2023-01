Shoah | Mattarella | «Il negazionismo è la forma più subdola di razzismo Memoria è dire mai più»

(Di venerdì 27 gennaio 2023) «Il sistema di Auschwitz e dei campi a esso collegati fu l’estrema, matta e ineluttabile, conseguenza di pulsioni antistoriche e antiscientifiche. Istinti brutali, pregiudizi, dottrine perniciose e gretti interessi. E persino conformismi di moda». Sono parole forti, che scavano nel profondo e si insinuano nelle pieghe dell’anima e nei meandri della, quelle che il presidente della Repubblica, Sergio, utilizza per ricordare il dolore e le vittime dell’Olocausto, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno della: «Tossine letali offuscarono le menti» E ancora. «Tossine letali –, nazionalismo aggressivo e guerrafondaio. Autoritarismo, culto del capo, divinizzazione dello Stato – che circolarono, fin ...

"Il regime fascista, nel 1938, con le leggi razziali - ha aggiunto- agì crudelmente ... "Larappresenta l'abisso dell'umanità. Un male che ha toccato in profondità anche la nostra ...... in edicola con Repubblica due libri per spiegare laai più giovani Giornata della memoria.: "Angoscia e riprovazione". Meloni: "Lafu l'abisso dell'umanità" ...

Shoah, Mattarella: "Tossine letali offuscarono menti, memoria è dire mai più" Adnkronos

Shoah, Mattarella e le colpe collettive del conformismo La Stampa

Shoah, il discorso di Mattarella: "Preoccupano razzismo e negazionismo" AGI - Agenzia Italia

Giornata della memoria, Meloni: "La Shoah fu l'abisso dell'umanità" la Repubblica

Giorno della Memoria, il Papa: "Dissipare le odio e violenza". Mattarella: "C'è negazionismo subdolo e insidioso ... Agenzia ANSA

Discorso del Capo dello Stato davanti le massime cariche istituzionali: «Necessario capire perché si arrivò alla Shoah» ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...