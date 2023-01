Shoah | la condanna di Meloni | Rappresenta l' abisso dell' umanità

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il messaggio del presidente del Consiglio nel Giornoa Memoria: "Combattere l'antisemitismo in ogni forma". Berlusconi: "Mai banalizzare, sempre dalla partee Comunità Ebraiche"

...in memoria delle vittime della, istituita con la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 60/7, la quale, rifiutando qualsiasi negazione dell'Olocausto come evento storico,"senza ...... la conoscenza dei momenti più bui e orrendi, come è stato il dramma della, ferita ... di ripetere la netta e fermaverso ogni barbarie e ogni dittatura e verso chi se ne è reso colpevole"...

Oggi la parola Shoah indica lo sterminio degli ebrei da parte della Germania ... e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”. Una condanna netta, quindi, nei ..."Faticosa, scomoda, complicata, un ginepraio, proprio per questo la memoria ci è preziosa, irrinunciabile". Dal blog di Gad Lerner ...