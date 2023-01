...lanella Giornata della Memoria. 'Rappresenta l'abisso dell'umanità. Un male che ha toccato in profondità anche la nostra Nazione con l'infamia delle leggi razziali del 1938. È nostro..."Larappresenta l'abisso dell'umanità. Un male che ha toccato in profondità anche la nostra Nazione con l'infamia delle leggi razziali del 1938. È nostrofare in modo che la memoria di ...

Shoah, il dovere della memoria: "creare un monumento comune" - Il ... Il Sole 24 ORE

Shoah, Fini: "Per destra dovere morale ammettere responsabilità fascismo" Adnkronos

Shoah, il dovere della memoria e l'umanità perduta Genova3000

Meloni: la Shoah è l'abisso dell'umanità, il nostro dovere è coltivare ... Agenzia askanews

Bardi, Shoah: "Abbiamo il dovere di coltivare la memoria e di ... vulturenews.net

In occasione del “Giorno della Memoria”, che ricorda le vittime della Shoah, si è svolta in Prefettura la cerimonia ... Il prefetto, Maria Rita Cocciufa, ha evidenziato "che è nostro dovere non solo ...“Celebrare la Giornata della Memoria non è solo esercizio della memoria degli orrori del passato, non è solo il dovere di trasmettere ai più giovani il valore della costruzione della democrazia e dell ...