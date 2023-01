Shoah | il discorso di Mattarella | Preoccupano razzismo e negazionismo

Leggi su agi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - In occasione del 'Giorno della memoria', il presidente della Repubblica, Sergio, ha tenuto unalla presenza delle altre cariche dello Stato. Il tutt rinnovando un auspicio, ovvero che tragedie simili non accadano più. "Non possiamo dimenticare, ricordando i deportati italiani, le sofferenze patite dai nostri militari, internati nei campi di prigionia tedesca, dopo il rifiuto di passare nelle file della Repubblica di Salò, alleata e complice dell'occupante nazista. Furono 650 mila. Il loro no ha rappresentato un atto di estremo coraggio, di riscatto morale, di Resistenza", ha ricordato. La minaccia odierna "I principi che informano la nostra Costituzione repubblicana e la Carta dei Diritti Universali dell'Uomo sono la radicale negazione dell'universo che ha portato ad Auschwitz. Principi che ...