(Di venerdì 27 gennaio 2023) L'appello del Cav nel Giorno della Memoria: "Non ha senso piangere gli ebrei uccisi se non si sta dalla parte di quelli vivi. Lo Stato diè una grande democrazia amica dell'Italia"

... il mondo ha visto con i suoi occhi l'orrore della, il deliberato piano nazista di ... Parla di 'che non può essere assimilato a nessun altro' , invece, Silvio Berlusconi . Anche lui, in un ...Berlusconi: "Mai banalizzare" Per Silvio Berlusconi laè stato un "che non può essere assimilato a nessun altro " in quanto si è trattato di un vero e proprio " tentativo scientifico ...

Berlusconi: "Shoah delitto non assimilabile ad altri. Stare con Israele" ilGiornale.it

Bardi, Shoah: "Abbiamo il dovere di coltivare la memoria e di ... vulturenews.net

Remo Girone: «Vi racconto il mio cacciatore di nazisti» Avvenire

IL RUGGITO / Shoah 2023: Premio Borsellino e Città de L'Aquila “la ... ekuonews.it

Giornata della Memoria: le iniziative a Bari e provincia in ricordo delle vittime della Shoah BariToday

“Vanno prese in sera considerazione le preoccupazioni di quanti, a partire dai sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, hanno lanciato un grido d’allarme sul pericolo che con il passare degli anni ..."Vanno prese in seria considerazione le preoccupazioni di quanti, a partire dai sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, hanno lanciato un grido d’allarme sul pericolo che con il passare degli ann ...