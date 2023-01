Shazam! Furia degli dei | il regista parla del drago nel film | Non è come in Game of Thrones

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ilha presoesempi vicini alla mitologia del suo ultimoi franchise diofe de Lo Hobbit.ndo della mitologia didei, ilDavid F. Sandberg ha cercato di spiegare meglio il suo lavoro prendendo a esempio ciò che abbiamo visto nella serieofo nella trilogia de Lo Hobbit. "Dicevo alle persone che stavano montando i trailer: 'Per favore, dovete metterci dei mostri'", ha dichiarato Sandberg a Entertainment Weekly. "Almeno dei piccoli scorci!". Nel nuovo trailer, diffuso in streaming ieri, Billy Batson affronta unal Citizen's Bank Stadium, il campo di baseball professionale di Philadelphia, ...

Nella giornata di ieri è stato diffuso in rete il nuovo trailer didegli dei , sequel del film del 2019 con Zachary Levy nei panni dell'alter ego di Billy Batson. Un video che potrebbe aver spoilerato parti importanti di trama, tra cui la battaglia ...... che viene preso a pugni dal protagonista: per sapere come andrà a finire dovremo attendere metà marzo, giorno dell'uscita del film al ...

Shazam! Furia degli Dei, secondo trailer italiano per il film con Zachary Levi Multiplayer.it

'Shazam! Furia degli dei', nel nuovo trailer c'è un drago... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il nuovo trailer di “Shazam! Furia degli dei” Fumettologica

Shazam! Furia degli Dei: azione, dramma ed (alcuni) indizi nel nuovo trailer del cinecomic DC ComingSoon.it

Shazam! Furia degli Dei: secondo trailer ricco d'azione! Cinefilos.it

Warner Bros. ha pubblicato il secondo trailer ufficiale in italiano di Shazam! Furia degli Dei, il nuovo film della saga con Zachary Levi.Sono stati numerosi i fan che su Twitter si sono lamentati della presenza di spoiler nel nuovo trailer di Shazam! Furia degli Dei, in uscita nelle sale a marzo. NOTIZIA di LUCA CARBONARO — 27/01/2023 ...