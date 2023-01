Shadya | “una lettera d’amore alle madri | alla figlie e alle donne coraggiose dell’Iran”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Al Sundance Film Festival, il più grande festival di cinema indipendente degli Stati Uniti – quello che ha fatto scoprire i talenti di Quentin Tarantino, Jim Jarmusch, Steven Soderbergh e Damien Chazelle, solo per dirne alcuni – in questi giorni uno dei film più applauditi è stato ““, opera prima della cineasta iraniana Noora Niasari. “Questo film è unacultura,ragazze e”, ha detto la regista, nata in Iran e cresciuta in Australia, dove si trova una numerosa comunità iraniana. “Non avrei mai immaginato che il mio ...