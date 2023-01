Sgarbi | Zelensky? Eviti di fare la velina di Amadeus Al Festival rischia di essere strumentalizzato Vota

(Di venerdì 27 gennaio 2023) "bbe bene a non partecipare aldi Sanremo per nonutilizzato con unada". Sono le parole del sottosegretario alla Cultura Vittorio, interpellato da Affaritaliani.it in merito alla presenza del presidente ucraino su Rai 1... Segui su affaritaliani.it

Per Vittoriofarebbe bene a non partecipare al Festival di Sanremo, per non essere utilizzato come una "Velina" da Amadeus. Dovrebbe essere proprio il Presidente ucraino a scegliere ...Interpellato da AffariItaliani, Vittorioha invitato il Presidente ucraino 'a scegliere di ... Leggi anche Sanremo, l'intervento discatena già polemiche La difesa di Di Maio Di tutt'...

Sanremo, Sgarbi: Zelensky Velina di Amadeus. Di' la tua: vota Affaritaliani.it

Oggi è un altro giorno, gaffe di Vittorio Sgarbi: “Pippo Baudo è scomparso” Tvblog

Vladimir Putin ha fatto gli auguri di buon anno a Silvio Berlusconi Fanpage.it

Stasera Italia, Sgarbi: "Zelensky dovrebbe capirlo", come finirà la guerra Liberoquotidiano.it

Ultime notizie di gossip 16 gennaio 2023 – Affaritaliani.it Affaritaliani.it

Per Vittorio Sgarbi «Zelensky farebbe bene a non partecipare al Festival di Sanremo, per non essere utilizzato come una “Velina” da Amadeus. Dovrebbe essere proprio il Presidente ucraino a scegliere ...Vittorio Sgarbi, dal canto suo, non ha risparmiato una punta di ironia: «Zelensky farebbe bene a non partecipare a Sanremo per non essere utilizzato come una velina da Amadeus», ha dichiarato il ...