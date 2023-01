Serie A | Napoli-Roma | l’'1' a 1 | 73 | il '2' sale a 4 | 70

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, alla vigilia della sfida contro la Cremonese. I dettagli Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida diA tra Cremonese ed Inter. PAROLE - "Rivalsa Assolutamente sì, fortunatamente si torna subito in campo. Sono convinto che la mia squadra abbia tantissima voglia di ...Per fortuna quest'anno devo solo essere me stessa e raccontare la nuova. Fu molto peggio ... Il debutto se lo ricorda Al San Ferdinando di, con La scuola delle mogli , diretta dal mio ...

Calciomercato, Napoli spendaccione: nessuno come De Laurentiis in Serie A ilmattino.it

Domizzi: 'Napoli solido perché noi vincemmo la Serie B. De Laurentiis Sembra Tacopina' AreaNapoli.it

Kvaratskhelia Un'altra squadra ci provò prima del Napoli Tuttosport

A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", è intervenuto Corrado Saccone, preparatore atletico ex Napoli: "La preparazione del Napoli in Turchia è stata fatta per mettere carburante ...Erano in molti ad avere dubbi sulla possibilità di adattare felicemente in Italia la fortunata serie francese Dix pour Cent (Chiami il mio agente, distribuita da noi su Netflix), basata su un’agenzia ...